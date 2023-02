Pioli ritrova la vittoria: al Milan basta un gol di Giroud per battere il Torino. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Questa sera era in programma l’anticipo della 22esima giornata di Serie A tra Milan e Torino. La partita è stato molto tirata, con le due squadre che si sono equivalse e il gol che sembrava non arrivare. Alla fine, però, i rossoneri sono riusciti a sbloccare il risultato grazie a un gran colpo di testa di Giroud su cross di Theo Hernandez. Il punteggio non è più cambiato e così il Milan è tornato alla vittoria che mancava da cinque giornate.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 56, Inter 43, Milan 41, Roma 40, Lazio 39, Atalanta 38, Torino 30, Udinese 29, Bologna 29, Empoli 26, Monza 26, Juventus 26, Fiorentina 24, Sassuolo 23, Lecce 23, Salernitana 21, Spezia 18, Verona 14, Sampdoria 10, Cremonese 8.