Pioli: “Scudetto incredibile, ci abbiamo sempre creduto. La medaglia…”

L’allenatore del Milan ed ex Fiorentina Stefano Pioli ha parlato al quotidiano AS dello Scudetto vinto con i rossoneri: “Vincere lo Scudetto è una delle cose migliori che ti possano capitare. Vedere i nostri tifosi felici è stato gratificante. Ci abbiamo sempre creduto. Partite svolta? La vittoria nel derby e quella all’Olimpico contro la Lazio. Medaglia? No, ancora non me l’hanno data, ma è a Casa Milan. Serie A? Noto che le squadre piccole sviluppano calcio; si gioca più votati all’attacco, mi piace. Dobbiamo perdere meno tempo come movimento, in questo siamo indietro rispetto alle altre europee”.