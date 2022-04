“Pioli si è rivelato un grande allenatore, il Milan sta facendo più del massimo. La differenza con la Fiorentina…”

Il giornalista Peppe Di Stefano ha parlato a Radio Bruno Toscana: “La carica del Milan nasce dalla sconfitta dell’Inter a Bologna. Essere padroni del proprio destino fa aumentare l’entusiasmo psicologico, che a volte è più importante di quello fisico. È un qualcosa di strano, posso garantire che è uno dei Milan più di prospettiva degli ultimi anni. Questa squadra sta facendo più del massimo; sette giorni fa, il 3-0 nel derby in Coppa Italia avrebbe ucciso tutti, ma Pioli, l’uomo giusto al momento giusto, si è rivelato un grande allenatore. Per l’Inter cambia se arriva prima o seconda, perché ci perde dal punto di vista finanziario ed è una squadra costruita per vincere. Per i rossoneri, vada come vada, la società c’è in ogni caso e sì, rimarrebbe l’amarezza, ma non è un obbligo”.

E aggiunge: “L’unica differenza sostanziale tra Milan e Fiorentina, oltre ai valori tecnici ed economici, è la prospettiva. Si è visto fin da subito che la Viola sarebbe emersa, con un allenatore dalla prospettiva enorme quale Italiano“.