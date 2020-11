Pioli si salva in corner da un’emergenza totale, per Prandelli invece potrebbe essere una prima importante

Niente da fare né per Ibrahimovic né Rafael Leao. Saranno loro i grandi esclusi di Milan-Fiorentina che si giocherà domenica alle 15.00 a San Siro. I due attaccanti titolari di Stefano Pioli sono ai box per lo stesso problema al bicipite femorale e a giorni avranno le consuete visite di controllo per stabilire la data del loro rientro. Un dato che fa capire l’importanza della loro assenza sono i loro 12 gol segnati (10 solo da Ibra) in campionato rispetto ai complessivi 19. Dovrebbero essere solo loro ad essere indisponibili tra le fila rossonere, visto che Alexis Saelemaekers, altro titolare dell’attacco di Pioli è rientrato in gruppo oggi pomeriggio dopo un infortunio alla caviglia durante l’ultima gara di campionato contro il Napoli. Pericolo scampato, visto che con la sua assenza i 3/4 dei titolari offensivi sarebbero stati fuori gioco.

Per Prandelli invece potrebbero non esserci esclusi per la gara, visto che già da ieri pomeriggio i quattro assenti a Udine, Callejon, Ribery, Venuti e Bonaventura, si sono allenati con la squadra. Potrebbe dunque essere la prima di Cesare Prandelli con la rosa completa a disposizione.