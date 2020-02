Pioli: “Sono d’accordo con il rinvio, ma la decisione andava presa..”

Questo pomeriggio, in seguito al rinvio di cinque gare di questa 26° giornata di Serie A a causa del Coronavirus, ha parlato anche il tecnico del Milan Stefano Pioli, che ha voluto dire la sua sulle decisioni last minute della Lega Calcio. Queste le sue parole a Milan Tv: “Attualmente è una situazione molto complicata, speriamo che il tutto si risolva il prima possibile. Il calcio però è passione, crea emozioni. E a porte chiuse non c’è ne una ne l’altra. Durante la settimana ho perso moto tempo a far capire ai miei ragazzi cosa significhi giocare in uno stadio senza i tifosi. Personalmente sono contento che alla fine non si giochi anche se si sarebbe potuto decidere prima“.