“Pioli stava facendo cose eccezionali da anni. Gli mancava solo vincere e ce l’ha fatta”

Il dirigente sportivo Silvano Ramaccioni ha parlato a Tuttomercatoweb.com dell’allenatore del Milan ed ex Fiorentina Stefano Pioli: “Questo allenatore merita tutti gli elogi possibili e immaginabili. Erano anni che vedevo fargli fare cose davvero eccezionale. Gli mancava solo vincere e ha imparato a fare anche quello”.

E aggiunge: “Mi è sempre piaciuto anche il modo in cui fa giocare le sue squadre. Spero che questa sua capacità lo accompagni per tutta la carriera. Milan? Scudetto da impresa. Ora servono due o tre colpi top per fare bene in Champions League“.