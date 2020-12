Pioli torna in panchina e il Milan continua a vincere: Ranieri ko. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

L’ultima partita della domenica di Serie A, in attesa del posticipo di domani tra Fiorentina e Genoa, ha visto protagoniste Sampdoria e Milan. Continua la marcia vincente dei rossoneri, che vincono a Marassi per 2-1 – nonostante le assenze di Ibrahimovic, Kjaer e Bennacer – e ottengono l’ottavia vittoria in dieci partite di campionato.

La squadra di Pioli, tornato in panchina dopo la positività al Covid-19, trova il vantaggio al tramonto del primo tempo: al 44′ Kessié batte Audero dagli undici metri dopo un fallo di mano di Jankto. Al 77′ Castillejo trova il gol del raddoppio appena entrato in campo, dopo una bella azione iniziata da Hauge e rifinita da Rebic. Passano 6′ e la Sampdoria trova la reteche accorcia le distanze con Ekdal, che fa secco Donnarumma con una deviazione su corner. I blucerchiati si gettano in avanti alla ricerca del pareggio, ma il Milan si difende bene e conquista tre punti importanti che lo riportano a +5 sull’Inter seconda.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Milan 26, Inter 21, Juventus, Napoli 20, Sassuolo 19, Roma 18, Lazio 17, Verona 16, Atalanta 14, Bologna, Cagliari 12 Sampdoria, Benevento 11, Udinese, Spezia, Parma 10, Fiorentina 8, Torino 6, Genoa 5, Crotone 2.