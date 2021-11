Piove sul bagnatissimo per la Juve: Allegri rischia di perdere Chiesa fino ad anno nuovo

Non solo le sconfitte pesanti sul campo e le indagini su plusvalenze e bilanci, per la Juventus all’orizzonte c’è anche un bel problema tecnico rappresentato da Federico Chiesa. Ieri l’esterno è uscito all’intervallo per un problema muscolare e secondo quanto trapela dal J Medical di Vinovo potrebbe trattarsi di un infortunio al flessore della coscia anche piuttosto grave: l’ipotesi infatti è quella di un rientro non prima di inizio 2022. Un altro bel grattacapo per Allegri.