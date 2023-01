Piove sul bagnato per la Fiorentina: ecco quanto dovrà restare fermo Martinez Quarta

Piove sul bagnato in casa Fiorentina. Dopo l’infortunio di Arthur Cabral, anche Lucas Martinez Quarta si è dovuto fermare a causa della sublussazione della rotula destra. Secondo quanto raccolto da Fiorentinanews.com, un infortunio del genere costringerà Martinez Quarta a rimanere ai box per almeno tre settimane, e il rischio è che non torni in campo a tutti gli effetti prima di un mese.

Pessima notizia per Vincenzo Italiano, visto che Martinez Quarta è di fatto uno dei difensori titolari insieme a Igor e Milenkovic. Da capire se la Fiorentina deciderà di intervenire sul mercato, dal momento che resterebbe il solo Ranieri come alternativa nel ruolo di centrale difensivo.