Pirlo: “Chiesa deve migliorare ma ha un’incredibile voglia di imparare. Non riesco a spiegarmi i punti persi…”

Durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Genoa, l’allenatore della Juventus Andrea Pirlo ha risposto alle tante domande dei giornalisti presenti. Tra gli argomenti trattati anche alcuni temi vicini alla Fiorentina: il tecnico campione del mondo ha analizzato il rendimento dell’ex viola Federico Chiesa e ha risposto alle domande sul perche secondo lui i bianconeri non riescano a fare bottino pieno contro le piccole del campionato. Evidentemente lo 0-3 di dicembre scorso contro la Fiorentina, sommato agli scivoloni con Benevento e Torino, non è andato giu all’ambiente. Queste le sue parole:

“Federico è un ottimo allievo, gli do consigli tattici e tecnici su quello che voglio in campo, sulla posizione che deve mantenere, sulle dinamiche della partita. Lui è molto bravo nell’uno contro uno e ad andare negli spazi, deve migliorare nella gestione della palla perché deve capire che tante volte non deve mettere giù la testa ma magari far girare la palla dall’altra parte. Deve capire come si evolve la partita ma è bravo, ascolta e ha voglia di imparare. Ha fame di calcio e di migliorarsi e questa è una cosa buona. Bene con le big, ma pochi risultati con le piccole? Non mi spiego i tanti punti persi contro le piccole, ma è un dato di fatto: quando vinci gli scudetti è perché fai questi punti, quando li perdi è perché lasci per strada queste partite. È stata una nostra pecca ma dobbiamo pensare a chiudere bene il campionato perché ci sono ancora tanti punti in palio”.