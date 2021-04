Pirlo deve arrendersi. Chiesa sempre più verso il forfait contro la Fiorentina

A meno due dal sentitissimo match tra Fiorentina e Juventus, continuano ad arrivare pessime notizie per l’allenatore della Juventus Andrea Pirlo. Come riferito da Gazzetta.it infatti, si va sempre più verso il forfait di Chiesa. Difficilmente l’ex viola recupererà in vista della partita di domenica al Franchi, dopo aver saltato anche la gara infrasettimanale contro il Parma.

Un grattacapo in meno per gli esterni viola, che all’andata trovarono grande motivazione nella presenza dell’ex Fiorentina da avversario. Da escludere dunque, salvo sorprese, il ritorno sul prato del Franchi dell’ex numero 25 viola.