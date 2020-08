Pirlo entra in tackle sulla Fiorentina: vuole due obiettivi viola alla Juventus

La Juventus di Andrea Pirlo vuole ostacolare la Fiorentina sul mercato. O almeno è quanto sembra. Dagli ultimi nomi usciti per il mercato viola, le trattative tra Firenze e Torino si intrecciano. Infatti, secondo La Repubblica, Andrea Pirlo vorrebbe portare in casa bianconera Rodrigo De Paul, eterno obiettivo viola.

De Paul è un giocatore che piace all’ex campione del mondo e che sarebbe perfetto per la sua metodica formazione. Ma non è il solo affare nel quale la Fiorentina potrebbe rientrarci. Sempre secondo l’edizione digitale del quotidiano, infatti, anche la strada per Arek Milik sembrerebbe chiusa. Il giocatore avrebbe un accordo con Paratici, ma il Napoli chiede troppo e non vuole contropartite.

Vedremo che succederà, sicuramente non sarà un mercato facile.