Pirlo: “Iachini ha riportato compattezza nella Fiorentina, fa bene ovunque. Chiesa? Non ci sarà”

In conferenza ha parlato Andrea Pirlo, alla vigilia della partita con la Fiorentina di domani al ‘Franchi’, soprattutto in merito all’assenza del grande ex: “Chiesa non sarà tra i convocati perché non ha ancora recupero. Ramsey invece potrebbe essere della partita, in questo ultimo periodo non ha giocato tanto perché ha avuto qualche piccolo problema. L’altro giorno è entrato bene e potrebbe giocare. Iachini? E’ tornato da qualche partita, ha riportato compattezza e ovunque va fa bene. Rabiot sta facendo molto bene e domani partirà dall’inizio”.