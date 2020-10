Pirlo non si sbilancia: “Chiesa? Stiamo parlando con la società. Vediamo se arriverà qualcosa lunedì sera”

Il tecnico della Juventus Andrea Pirlo in conferenza stampa ad una domanda su Federico Chiesa ha trattato il tema mercato: “Stiamo parlando con la società. Se ne occupa Fabio, vedremo se arriverà qualcosa lunedì sera. Della rosa sono contento, poi come detto prima c’è Fabio Paratici che lavora e vediamo cosa accadrà”. Non si sbilancia dunque ancora l’allenatore della Juventus sulla questione Chiesa“.

