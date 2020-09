Pirlo punzecchia Bernardeschi: “Sa che dovrà dare il meglio. Il suo ruolo…”

L’allenatore della Juventus Andrea Pirlo, durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma, è stato interrogato sul futuro in bianconero dell’ex Fiorentina Federico Bernardeschi: dalle reali possibilità nello scacchiere bianconero alla definizione del suo ruolo. Ecco le sue parole: “Federico e Douglas sono due giocatori d’attacco, che possono giocare su entrambe le fasce da attaccanti. Bernardeschi ha caratteristiche per fare tutta la fascia, mentre il brasiliano è più un attaccante esterno. Personalmente da trequartista non lo vedo Bernardeschi, e il ragazzo è d’accordo con me. E’ sulla fascia che dovrà dare il meglio. Il nostro modello di gioco non cambierà in base agli avversari, cambieremo solo gli interpreti».

