Pirlo sbotta a Sky sugli ex Fiorentina: “Sono fuori posizione? Mi dica lei dove schierarli”

Dopo il pareggio contro il Verona il tecnico della Juventus Andrea Pirlo ha avuto, nel corso del collegamento con gli studi di Sky Sport, un piccolo battibecco con giornalista Giancarlo Padovan riguardo ai ruoli dei due ex giocatori della Fiorentina Federico Chiesa e Federico Bernadeschi: “Chiesa e Bernardeschi fuori ruolo? Mi sa che non guarda bene le gare. Mi scusi chi avrebbe messo in quella posizione? Chiesa è un esterno d’attacco ma ha giocato tantissimo in quel ruolo, Bernardeschi ha fatto quasi sempre quel ruolo… forse erano gli unici due nella posizione ideale. Poi è normale che quando devi adattarne altri si devono sacrificare”.

E su Chiesa ha aggiunto: “Sta facendo un ottimo campionato, ha avuto un periodo di adattamento. Quando gioca come esterno d’attacco è nel suo ruolo ideale, stasera si è dovuto adattare, ma ha fatto un’ottima partita e ha fornito anche un assist importante”.