Parlando dello scandalo Calciopoli, su Twitter il giornalista Maurizio Pistocchi ha tirato in ballo anche la Fiorentina: “Le responsabilità di Fiorentina, Lazio e Milan furono attenuate dal patteggiamento della Juve: se la Juve fosse andata in C, le altre sarebbero finite in B. Per salvare la Juve fu fatto un aborto giuridico. E chi è stato riconosciuto disonesto non dovrebbe parlare di onestà. Mai”.