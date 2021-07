Pistocchi: “Antognoni è la Fiorentina, per sempre. Tutti gli autisti dei bus si sporgevano dal finestrino per salutarlo e…”

Il giornalista e opinionista televisivo Maurizio Pistocchi ricorda sul suo profilo Twitter un aneddoto riguardante l’ormai ex dirigente della Fiorentina e bandiera viola Giancarlo Antognoni.

“Anni fa, dopo ‘Pitti Uomo’, ho attraversato Firenze con Giancarlo Antognoni. La gente si fermava per salutarlo, i conducenti degli autobus si sporgevano dal finestrino, i gestori dei ristoranti e dei negozi uscivano in strada per vederlo. Antognoni è, per sempre, la Fiorentina”. Di seguito il post originale: