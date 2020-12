Pistocchi: “Commisso forse dovrebbe rivalutare anche le scelte fatte in dirigenza. Sul gol annullato a Bonavantura viene applicato il regolamento”

Il giornalista Maurizio Pistocchi a Lady Radio ha analizzato così il pareggio tra il Genoa e i viola: “La miglior Fiorentina si è vista nella seconda parte di gara, questo mi ha meravigliato e mi ha fatto capire che la rosa non è stata creata perfettamente. Commisso forse dovrebbe rivalutare anche le scelte fatte in dirigenza. Il gol annullato a Bonaventura? Sull’ episodio del gol di Bonaventura l’applicazione del regolamento mi sembra sia stata corretta: l’intervento su Lerager è decisivo ai fini dell’azione, il dubbio viene dal tempo che passa dal contatto ed il gol, ma è una giocata comunque importante per lo smarcamento di Bonaventura”.

