Pistocchi: “Fiorentina di valore? Si, ma i giocatori non sono messi nelle condizioni di esprimerlo. Sono allibito”

Il giornalista Maurizio Pistocchi è intervenuto a Lady Radio parlando di Fiorentina: “In una azienda, quando non funziona, si cambiano i dirigenti. Chi ha sbagliato è stata la società, ha fatto scelte improvide, poco coerenti e prospettiche. I punti nelle ultime quattro sono un disastro, sono allibito, vedendo giocare la Fiorentina e vedendo i giocatori sono molto forti”

E ancora: “In Vlahovic avevo visto cose non facili da trovare nei giocatori, mi auguro che Commisso costruisca la Fiorentina. Quando arrivò gli hanno fatto confermare Montella, poi sostituire con Iachini ma che è buono per la salvezza, poi con Prandelli. Uno che ha fatto male negli ultimi anni e che ha valori, ora torna Iachini. Ci sono giocatori di valore? Sì, ma non sono messi nelle condizioni di esprimerlo. La società deve scegliere che idea di calcio vuole perseguire.