Pistocchi: “Fiorentina-Napoli e Juventus-Sampdoria: due pesi e due misure. Qualcuno deve spiegare”

Il giornalista Maurizio Pistocchi ha commentato con una serie di tweet il mancato rigore concesso alla Sampdoria contro la Juventus per un fallo di mano di Bonucci che l’arbitro ha considerato regolare. Un episodio che a Pistocchi ha ricordato il fallo di mano di Zielinski in Fiorentina-Napoli, per cui venne assegnato il calcio di rigore – poi trasformato da Pulgar – alla Viola.

Queste le parole del giornalista: “Lo scorso anno, alla 1^ giornata, in Fiorentina-Napoli fu concesso un rigore per mani di Zielinski: tutti gli ex-arbitri e i moviolisti dissero che era rigore, per me non lo era. Quest’anno, scommetto che tutti valuteranno il mani di Bonucci non punibile.

Indicazioni? Che cosa vuol dire “indicazioni”? Se la regola non è stata cambiata-e non lo è-qualcuno deve spiegare perché Zielinski per tutti-non per me-è rigore mentre Bonucci per tutti-anche per me-no”.

Pistocchi ha concluso il suo commento con un lapidario: “Se vogliamo che tutto rimanga com’è, bisogna che tutto cambi” Tomasi di Lampedusa (Il Gattopardo)”.

