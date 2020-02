Pistocchi: “Il VAR ormai è diventato una farsa. Ieri errori pro e contro la Fiorentina”

Anche il giornalista di Sport Mediaset Maurizio Pistocchi ha parlato a Radio Punto Nuovo della molto discussa partita di ieri tra Juventus e Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni sui vari episodi del match: “Per me ci sono stati errori pro e contro la Fiorentina. Lo sfondamento di Ronaldo non verrebbe considerato nemmeno a basket. Igor su Ronaldo poteva essere sanzionato con il penalty. Il rigore sul braccio di Pezzella è un caso limite , ma la mano non permette alla palla di raggiungere la porta. Il secondo fallo non c’è. Pasqua è andato a vedere il VAR perché non sapeva se il presunto fallo era fuori o dentro l’area. Il VAR doveva essere un aiuto per gli arbitri, ma ora non è preso in considerazione da nessuno. Ormai è diventata una farsa”.