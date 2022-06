Pistocchi: “La situazione di Italiano mi meraviglia. Mi piacerebbe capire meglio i possibili intrecci con Ramadani”

Il giornalista Maurizio Pistocchi ha parlato a Radio Bruno Toscana: “È una situazione che mi meraviglia abbastanza. Dopo anni di problematiche tecniche con gli allenatori, la Fiorentina ha fatto un piccolo capolavoro con Italiano. Sono stupito perché servirebbe sapere esattamente cosa c’è dietro. Può darsi che ci siano situazioni trasversali. Non è in discussione la professionalità dell’allenatore, che per me farà benissimo anche se in scadenza. Mi piacerebbe capire meglio capire quale intreccio sia possibile, anche per quanto riguarda il procuratore Ramadani“.

E aggiunge: “Mi sembra che tutte le dinamiche che sta attraversando la società siano corrette. La cosa è che, se i risultati non arrivano, ritorna tutto in discussione”.