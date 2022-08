Pistocchi: “Per la corsa allo scudetto c’è anche la Fiorentina”

Il giornalista Maurizio Pistocchi è intervenuto a Radio Marte per parlare di Serie A e della corsa scudetto. Tra le indiziate per il titolo, a sua detta, ci sarebbe anche la Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni:

“Tutti scrivono che l’Inter è la più grande candidata al titolo, ma ha perso Perisic e Sanchez che ti ha fatto vincere la Supercoppa. Il Napoli ha perso Mertens…io so che c’è stata una discussione tra Spalletti e il belga, dopo le dichiarazioni sul fatto che si potesse fare di più per lo scudetto. Il mercato del Napoli finora mi piace, se la gioca assolutamente: questo sarà un campionato equilibratissimo. Ci sono 6 squadre che possono giocarsela per lo scudetto: Inter, Milan, Juventus, Roma, Lazio e Fiorentina“.