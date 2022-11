Pistocchi: “Situazione Juventus gravissima per il calcio italiano: sono totalmente d’accordo con Commisso. Se Gravina sa qualcosa, vada a confessare alla procura di Torino”

Il giornalista Maurizio Pistocchi è intervenuto a Radio Bruno Toscana per commentare le vicende in casa Juventus: “In tutti i campi, l’Italia è il paese dei condoni, nell’edilizia come nel calcio. Sembra sempre di parlare di ‘abusi necessari‘: nessuno interviene per sistemare situazioni che stanno assumendo contorni molto gravi. La vicenda della Juventus è chiacchierata in tutto il mondo, anche sulle prime pagine della stampa estera (ESPN, The Guardian…): qui, La Gazzetta dello Sport e Tuttosport sembrano evitare completamente la questione. Sono accuse pesanti, per una società quotata in borsa”.

E aggiunge: “Se questa è la situazione del calcio italiano… Poi le parole di Gravina, paradossali. Ok, si è corretto dopo un’ora, ma ciò che ha detto rimane egualmente gravissimo. Se sa qualcosa, vada alla procura di Torino a confessare il tutto, altrimenti eviti di dare aria alla bocca. Sono totalmente d’accordo con Commisso, in questo punto di vista: permettere alle società in gravi situazioni irregolari di partecipare al campionato, pur non rispettando le regole, è completamente sbagliato“.

Sull’esito della questione: “Finirà come è finita con Calciopoli. Salvarono la Juve dal fallimento e le altre dalla retrocessione. Ingenuamente, l’avviso che ha dato Gravina è questo”.