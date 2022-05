Pistocchi: “Spalletti gode di grande considerazione tra i dirigenti italiani e se il Milan non dovesse vincere il titolo, non so se continuerebbe ancora con Pioli. Oltre ai rossoneri, c’è anche la Fiorentina”

Maurizio Pistocchi, giornalista ed ex opinionista per Mediaset, ha parlato a Radio Marte della situazione legata al futuro di Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli, una piazza che, nelle ultime settimane, ha rimbalzato anche il nome dell’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano. Sentite cosa ha detto Pistocchi:

“Più di un club importante di Serie A è sulle tracce di Luciano Spalletti, osservato con attenzione per quello che avviene agli allenatori a Napoli: una piazza che ne ha cambiati tanti in panchina negli ultimi anni. Maldini sicuramente lo apprezza e lo stima per il Milan, dato che l’avrebbe preso prima di Pioli”.

E ancora: “Spalletti è considerato un manager esperto dai dirigenti italiani, così che c’è curiosità per ciò che accadrà a Napoli. Se il Milan non dovesse vincere lo scudetto, non so se Pioli resterà al Milan. Cambierà anche la proprietà. C’è anche la Fiorentina sul tecnico toscano, perché Vincenzo Italiano piace a tanti e potrebbe partire”.