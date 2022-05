Pistocchi: “Sto con Commisso, il sistema calcio è malato e non si possono dare così tanti soldi ai procuratori. Torreira non è unico”

Il giornalista sportivo Maurizio Pistocchi ha parlato di Fiorentina nel corso dell’intervento a Radio Bruno Toscana.

“Torreira è un giocatore importante, ha delle caratteristiche difficili da trovare ma non è l’unico calciatore di questo tipo. Io sto con Commisso: non si può andare avanti a pagare così tante commissioni ai procuratori. L’uruguaiano è un grande calciatore, ma in giro per il mondo ce ne sono altri come lui e bisogna essere bravi a trovarli”.

Pistocchi torna poi sul problema delle commissioni: “Siamo arrivati a un punto di non ritorno con i procuratori: escono troppi soldi dal circuito del calcio per entrare nelle tasche degli agenti. E’ un sistema malato, che solo alcuni campionati coma la Premier possono permettersi: bisogna giocoforza risolvere questa situazione”.