Pistocchi: “Vedrei bene Spalletti a Firenze con Commisso, darebbe tanto entusiasmo alla piazza fiorentina”

A TMW Radio ha parlato il giornalista sportivo Maurizio Pistocchi, intervenendo sul futuro di diversi allenatori per la prossima stagione. Questo il suo pensiero sulla Fiorentina: “Vedrei bene Luciano Spalletti a Firenze insieme a Commisso. Ha grandi qualità da tecnico ed è un bel personaggio. Alla tifoseria viola darebbe entusiasmo. Qualche difetto ce l’ha nella fase difensiva, ma per me rimane un ottimo allenatore”.