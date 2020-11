Più che un “no, grazie”, due mezzi no: Sarri, Spalletti e le porte che restano aperte alla Fiorentina. Ma ora…

Più che “no, grazie” senza appello, si è trattato di due mezzi no. La Nazione scrive questo per i contatti avuti dalla Fiorentina con Luciano Spalletti e Maurizio Sarri. Entrambi non possono dare risposte ufficiali perché sono ancora sotto contratto, rispettivamente, con Inter e Juventus, ma sono rumors che comunque hanno fondamento.

Spalletti arriverà fino al giugno prossimo con il club nerazzurro, percependo fino all’ultimo euro del proprio, ricchissimo, contratto. Sarri invece sta lavorando per trovare un punto di incontro con la Juventus per arrivare alla rescissione del contratto.

I loro “no” attuali a prendere la guida della Fiorentina, potrebbero cambiare davanti ad altre prospettive, come quella di avere a disposizione una squadra molto più vicina alle loro esigenze. Squadra che, nel caso, Commisso dovrà costruire in vista della stagione 2021/2022. Le porte, alla fine, restano aperte, anche se non per l’immediato.