“Più di 30 ore di viaggio, quattro scali, poco riposo e tanta voglia de la Roja”, il Cile esalta Pulgar

E’ tornato in Nazionale dopo circa un anno Erick Pulgar e lo ha fatto violando anche il protocollo che avrebbe imposto la Asl Toscana, così come altri suoi compagni. In patria però il centrocampista viola è stato accolto alla grande, tanto che l’account Twitter ufficiale della Roja ha esaltato così il numero 78 della Fiorentina, ieri titolare nel 2-0 del Cile al Perù: “Più di 30 ore di viaggio, quattro scali, poco riposo e tanta voglia di vestire la maglia de La Roja. Ti amiamo Pulgar”.

