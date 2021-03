Più espulsioni che gol in Spagna-Italia Under 21, gli Azzurrini finiscono in nove. Ottima prova difensiva per Ranieri

Finisce a reti bianche la seconda gara del Girone del Girone B degli Europei Under 21 tra Spagna e Italia. Nel primo tempo da segnalare la traversa clamorosa del centrocampista del Monza Frattesi con deviazione provvidenziale del portiere spagnolo. Sul finale di gara arrivano tre espulsioni tutte nello stesso momento: Scamacca commette fallo e si prende il secondo giallo, poi si scaldano gli animi e vengono espulsi anche Rovella per seconda ammonizione e Mingueza per gli avversari. Nel finale da segnalare il doppio intervento sensazionale del portiere della Cremonese Carnesecchi su Pipa e poi su Manu Garcia. Va evidenziata l’ottima prova in difesa del difensore di proprietà della Fiorentina e in prestito alla SPAL Luca Ranieri. L’ex viola in campo Patrick Cutrone gioca una gara generosa senza però trovare la porta. Per passare il turno ora la squadra allenata da Nicolato dovrà vincere contro la Slovenia.