Più spazio per Kouame: l’ivoriano in coppia con Vlahovic?

Il ritorno di Beppe Iachini alla Fiorentina potrebbe garantire più spazio a Christian Kouame, che sotto la guida di Cesare Prandelli non ha trovato particolarmente spazio. A inizio stagione l’ivoriano era partito bene, con la fiducia dell’allenatore marchigiano che lo preferiva a Dusan Vlahovic. Dopodiché, l’arrivo del tecnico di Orzinuovi e l’esplosione del serbo lo hanno relegato in panchina. I suoi unici due gol stagionali sono arrivati contro l’Inter: il primo alla seconda di campionato, il secondo in Coppa Italia.

Lo Iachini-bis, però, potrebbe cambiare (anche) la sua situazione. L’infortunio che lo ha tenuto fuori è ormai alle spalle e la Fiorentina ha bisogno anche di lui per arrivare alla salvezza. Con il marchigiano in panchina, Kouame potrebbe trovare sicuramente più spazio: da subentrante o anche dal 1′, magari in coppia con Vlahovic o in un tridente.