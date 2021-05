Pizarro duro: “Il modo con cui De Laurentiis ha salutato Gattuso non esiste, incredibile. Bisogna tornare a pensare al calcio”

In un’intervista al Messaggero ha parlato l’ex centrocampista della Fiorentina David Pizarro che ha parlato anche del tanto discusso addio di Gattuso al Napoli. Queste le sue parole: “A Coverciano ci insegnano che tutti i giocatori devono avere le qualità di un regista. Bisogna che i ragazzi tornino a pensare al calcio, non ai soldi o alle macchine. Il tweet di De Laurentiis per congedare Gattuso? Non esiste, si dovrebbe tornare un po’ al passato. Spalletti non mi ha mai chiesto nulla, ma se mi chiamasse al Napoli con lui andrei certamente”.