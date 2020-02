Pizarro: “Gli arbitri? Con la Juve è sempre stato così, non mi stupisco più. Mi dispiace per il gioco espresso dalla Fiorentina…”

L’ex centrocampista di Fiorentina e Roma David Pizarro questo pomeriggio era presente al Franchi per assistere alla sfida tra Fiorentina ed Atalanta. Il cileno al termine del match è sceso nella mix zone dello stadio per parlare ai media presenti. Queste le sue parole: “Ritornare a Firenze per me è sempre un piacere: ogni volta che vengo in Italia, la Fiorentina per me rappresenta un modo per tornare al passato. Quanto mi sono divertito qui in 3 anni. L’Atalanta è una squadra fortissima ma sono dell’idea che la Fiorentina, nonostante le squadre che si trova ad affrontare, è la Fiorentina. Mi è un po’ dispiaciuto per il gioco espresso quest’oggi dai viola, era tanto tempo che non li vedevo da vicino. Anche quando passi in svantaggio se aspetti gli avversari nella tua metà campo non credo che i fiorentini siano contenti. Mi è dispiaciuto tanto assistere all’esonero di Montella, ormai lo conosco da tanti anni. Peccato. Sicuramente adesso la società avrà tanto lavoro da fare per costruire una squadra competitiva per il 2020. La polemica sugli arbitri? Io non sono stupito da niente, è una cosa che mi è successa con tutte le squadre con qui ho giocato in Italia. Bisogna insegnare al presidente Commisso di cosa si sta parlando, soprattutto cosa rappresenta la Juventus in Italia. Mi auguro che Chiesa vada più volte ad esultare con i tifosi. La gente gli vuole bene. Spero che possa diventare la bandiera di questa squadra, Firenze ne avrebbe bisogno”.