Pizarro: “Io e Torreira, giocatori diversi; ma sta facendo un grandissimo campionato. Cara Fiorentina, hai lasciato troppi punti per strada”

Intervistato dal Brivido Sportivo, l’ex centrocampista della Fiorentina David Pizarro ha parlato così dell’attuale mediano viola Lucas Torreira: “A me piace moltissimo anche se ritengo che siamo giocatori molto diversi. Lui però sta facendo un grandissimo campionato dopo che in passato girando per l’Europa non aveva mai trovato la possibilità di esprimersi. Italiano ha creato una Fiorentina importante perché al di là del campo dove sia impegnata, esprime sempre il proprio gioco. La stessa cosa che facevamo noi ai tempi di Montella: avevamo il nostro timbro e ce la giocavamo con tutti”.

Poi ha concluso: “Alla Fiorentina mancano alcuni punti in classifica e questo mi dispiace molto. Ho seguito tante partite dei viola e ho visto che ne hanno lasciati troppi per strada. Lo dico vedendo ciò che hanno espresso invece le formazioni che stanno sopra alla Fiorentina. Ecco, questo credo sarà un rammarico importante: per Italiano e la squadra”.