Pizarro: “La Fiorentina non ha niente da invidiare all’Inter, voglio essere chiaro, non c’è alcun pronostico scritto. Italiano ha trovato a Firenze la città che lo fa esaltare”

L’ex centrocampista di Fiorentina e Inter, David Pizarro, è già proiettato verso la finale di Coppa Italia di domani sera.

Però ancora non gli è andato giù quello che è successo nel 2014, quando i viola hanno incontrato il Napoli, perdendo, in una finale assurda: “Se c’è una cosa che spero per la finale di quest’anno non è nemmeno il fatto che sia una bella gara. Mi basterebbe che la partita iniziasse all’orario prestabilito e che fuori dallo stadio non ci fossero fatti cruenti”. Questo quello che il Pek ha detto al Corriere dello Sport-Stadio.

E poi: “Voglio essere chiaro, non c’è alcun pronostico già scritto. È vero, l’Inter è in finale di Champions e fa paura ma la Fiorentina non vince un trofeo da troppo tempo e a questi livelli a fare la differenza è l’entusiasmo. A livello tecnico la Fiorentina non ha niente da invidiare all’Inter“.

Pizarro ha parlato anche del tecnico gigliato: “Il marchio di fabbrica di Italiano è chiaro: lui va su tutti i campi per vincere. E poi magari chissà, l’Inter potrebbe avere già in testa la finale di Champions. Poi penso che a Firenze abbia trovato la sua dimensione, la città che lo sa esaltare. Davanti a sé ha tutte le possibilità per fare una grande carriera”.