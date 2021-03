Pizarro: “La mia Fiorentina era una squadra fatta da scarti delle big. Perché Borja Valero è tornato a Firenze?”

L’ex giocatore della Fiorentina, David Pizarro, è intervenuto a RTV38. Questo un estratto delle sue dichiarazioni: “A Firenze sono stato benissimo, sono legato a vita alla città. Con una squadra composta da scarti abbiamo ottenuto ottimi risultati. Nella mia Fiorentina giocavno con Borja Valero e Aquilani, potevamo difenderci soltanto tenendo il pallone. Regista? Ai tifosi viola, che hanno un palato sopraffino, piace vedere un bel calcio: dispiace assistere ad un gioco in cui conta di più l’atletismo che la qualità dei giocatori. Nel calcio di oggi mi piace Locatelli, ma un regista vero e proprio non c’è. Torreira? Per me non è un play, somiglia molto a Gattuso o Demme“.

Continua così il Pek: “A livello di nomi, la Fiorentina deve fare molto di più. Manca quel qualcosa che faccia scattare la luce ai giocatori. Contro le big la squadra gioca bene, ma con le piccole è una squadra che annoia perché non gioca. Borja Valero? Vorrei capire se sta così male da non poter giocare. Per quale motivo è tornato a Firenze? Lo vedrei bene davanti alla difesa. Vlahovic? Mi piace, ma deve capire che non è sempre una lotta. Ha forza fisica, ma deve sfruttarla meglio”.