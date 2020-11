Pizarro: “Sono molto legato alla Fiorentina, ci ho lasciato il cuore. Ma le proprietà straniere mi lasciano perplesso”

L’ex centrocampista della Fiorentina David Pizarro ha rilasciato una lunga intervista al Messaggero, chiamando in causa anche la società viola: “Roma e Firenze sono due città a cui sono molto legato, così come ovviamente alle relative squadre. Ci ho lasciato un pezzo di cuore. Purtroppo quello che vediamo ora, senza pubblico, non è calcio. Proprietà americane? E’ un fattore che accomuna Roma e Fiorentina, ma a tal proposito rimango perplesso. Queste proprietà straniere vanno e vengono, ora ci sono ora non ci sono, delegano tutto. Lo dico perché ho vissuto proprietà italiane ed era un’altra cosa, come a Firenze con i Della Valle“.

