Pizzolo (Q5) a FN: “Se lo Stadio venisse fatto a Campi, sarebbe una sconfitta per Nardella e non per Firenze. Il Sindaco aveva scommesso sulla Mercafir ma…”

Il tema Stadio continua ad essere uno dei principali argomenti di discussione della politica fiorentina. E tra ipotesi Ridolfi, la realtà Campi Bisenzio e il rifacimento del Franchi le posizioni in campo sono tante e ben variegate. Per tale motivo, Fiorentinanews.com ha contattato Vincenzo Pizzolo, Consigliere del Quartiere 5 per Sinistra Progetto Comune che da sempre si era schierato per il restyling dell’attuale stadio della Fiorentina.

Il Sindaco Nardella dice che la priorità è quella del restyling. In campagna elettorale non sembrava così. Come giudica il cambio di posizione nardelliano rispetto alle vostre posizioni che da sempre sono le stesse?

Quando un sindaco cambia posizioni verso quelle che sostieni per un’opposizione seria e che sta sul merito dei fatti, come noi siamo, è sempre un fattore positivo. Recriminiamo semmai al sindaco di esserci arrivato troppo tardi, con Fiorentina che ha ormai avviato trattative per Campi Bisenzio e lasciando al contempo una fetta importante di Quartiere 5 con un futuro quantomeno nebuloso. In tal senso la vaghezza da parte del Sindaco circa futuro mercato ortofrutticolo non ci soddisfa ma soprattutto non soddisfa i lavoratori della Mercafir. Insomma parafrasando Guccini “bisogna saper scegliere per tempo non arrivarci per contrarietà”.

Negli ultimi giorni è uscita l’ipotesi Ridolfi, è solo fantasia? Per voi l’unica strada e il restyling del Franchi?

L’ipotesi Franchi è l’unica ipotesi percorribile se si vuole mantenere lo stadio della Fiorentina a Firenze. Anche la sovrintendenza è stata chiara, non è un no a ogni restyling, è un no al progetto di restyling presentato da Fiorentina e Comune. Circa il Ridolfi mi sembra più un’ulteriore ipotesi ma comunque il futuro del Franchi, restyling o non restyling deve essere la guida per orientare la giunta a nostro avviso.

Se Nardella dovesse perdere la partita stadio, sarebbe una sconfitta per la città?

No, non sarebbe una sconfitta della città per due motivi: la Fiorentina è comunque indissolubilmente legata a Firenze e lo stadio a Campi non scalfisce tale legame. In seconda battuta credo che bisogna ragionare in ambito metropolitano, di che sviluppo si voglia della Piana, in cui lo Stadio è solo uno dei nodi infrastrutturali che si pongono. Sarebbe piuttosto una sconfitta di Nardella, quello si. Ha scommesso tutto sulla Mercafir e noi abbiamo sempre detto che quella non era la soluzione adatta nè per il Quartiere 5 nè come poi si è visto per la Fiorentina.