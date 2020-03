Pizzul: “È clamoroso che la Regione Friuli volesse giocare Udinese-Fiorentina a porte aperte”

In un’intervista al quotidiano Libero, la storica voce radio della RAI Bruno Pizzul ha parlato anche della sfida tra Udinese e Fiorentina che si sarebbe dovuta giocare lo scorso week-end. Queste le sue parole i merito: “Penso che sia clamoroso, quasi comico, che la Regione Friuli Venezia-Giulia volesse posticipare Udinese-Fiorentina per farla giocare a porte aperte. Per fortuna si è fatto un passo indietro viste anche il peggioramento della situazione. Il Pordenone però ha giocato alla Dacia Arena a porte aperte nello stesso periodo. Capisco che le due leghe siano diverse, ma in questi casi le decisioni dovrebbero essere le stesse”.