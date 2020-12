Pjaca: “Con la rete alla Fiorentina ho ritrovato la felicità”

Dopo la rete messa a segno nella sfida di lunedì contro la Fiorentina, l’attaccante del Genoa Marko Pjaca, in un’intervista a SkySport, è tornato a parlare della sua prima rete con la maglia dei Grifoni. Queste le parole del croato: “Dopo il gol di Firenze hai anche alzato la testa al cielo, che significava? Ho ringraziato il Signore che mi ha permesso di giocare e di fare gol. Dopo l’infortunio non è stato facile, però non ho mai pensato di mollare. Spero di continuare così e che la squadra continui a fare risultato con me. Se continuiamo a lavorare, i risultati arriveranno. Hai mai avuto paura di non tornare come prima? No. Ora ho ritrovato la felicità, mi diverto in campo e questa è la cosa più importante. Anche se è un lavoro, per me è sempre un gioco. Ho lavorato tanto e ho sperato di ritornare come prima, sono sulla strada giusta“.

