Platek: “Italiano? Tocca ai tifosi e alla città perdonarlo. Sta dimostrando anche a Firenze di essere un grande allenatore”

Il presidente americano dello Spezia, Philip Platek, è stato intervistato da Tuttosport. Nel corso della sua chiacchierata con il quotidiano sportivo torinese, c’è scappata anche una frase sull’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, e il suo tumultuoso addio a La Spezia, che si è determinato la scorsa estate.

“Se l’ho perdonato? Le persone vanno e vengono. È il calcio – ha detto Platek – Tocca ai tifosi e alla città perdonarlo. Italiano sta dimostrando anche a Firenze di essere un grande allenatore”.

Nel frattempo Italiano ha fatto bene nel corso della sua esperienza all’interno del club viola, visto che ha portato la squadra dal lottare per la salvezza ad essere in corsa per l’Europa.