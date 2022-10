Platek: “Le proprietà americane hanno deciso di investire in Italia perché qui ci sono i margini di crescita maggiori”

Il proprietario dello Spezia, Philip Platek, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha parlato delle proprietà americane che hanno deciso di investire nel calcio italiano. Tra queste viene annoverata anche la gestione Commisso alla Fiorentina, anche se il numero uno viola è nato in Italia e si è trasferito in un secondo momento Oltreoceano.

“Se guardiamo ai cinque campionati top – ha detto Platek – l’Italia è quella che ha i margini di crescita maggiori, con marchi ben riconoscibili dei grandi club, giocatori di alto livello. La Premier è lontana, ma pensiamo che l’Italia sia il posto giusto: il vostro calcio può tornare agli antichi splendori”.