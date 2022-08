Play-off di Conference League, la Fiorentina conosce il suo avversario: ecco chi ha passato il turno tra Twente e Čukarički

Si è da poco conclusa Twente-Čukarički, partita di ritorno valida per la vittoria del terzo turno eliminatorio di Conference League e l’accesso ai play-off. L’andata, giocata in Serbia, si era conclusa 1-3 in favore degli ospiti. Quest’oggi, gli olandesi si sono confermati davanti al proprio pubblico, vincendo anche nei secondi 90 minuti con il punteggio di 4-1.

Era passato in vantaggio il Čukarički con Adžić, ma il Twente l’ha raddrizzata dopo dieci minuti con Pröpper. Al 34’ chiude la pratica Michel Vlap con il 2-1. Il punteggio viene arrotondato ulteriormente da una doppietta di Christos Tzolis, che definisce il 4-1 ai minuti 84 e 92.

Sarà, dunque, Fiorentina-Twente. L’andata si giocherà il 18 agosto all’Artemio Franchi, mentre il ritorno è previsto per il giovedì successivo al De Grolsch Veste di Enschede.