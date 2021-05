Pochi lampi, molto lavoro ma obiettivo raggiunto. Il traguardo “tondo” di Iachini

Un po’ come l’ultimo giorno di scuola, davanti agli elenchi nelle bacheche. Fiorentina? Ammessa. Alla fine i viola si sono salvati e così hanno passato l’anno, anche se con un percorso tutt’altro che facile e sereno. Le difficoltà iniziali, l’esonero di Iachini, l’arrivo di Prandelli e poi le sue dimissioni, il ritorno di Iachini. Come scrive La Repubblica, pochi lampi, molto lavoro e soprattutto quella vittoria con la Lazio che ha certificato la salvezza della Fiorentina. È il giorno dei saluti, degli abbracci. Sarà sicuramente commosso Iachini, che chiude la sua esperienza sulla panchina viola con una lettera. Questa sera a Crotone taglierà il traguardo delle 200 panchine in Serie A e questo è già un buon motivo per dare un senso a una gara che altrimenti avrebbe davvero poche attrattive.