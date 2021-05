Poggi: “Maleh giocatore straordinario, ha dimostrato grande professionalità pur sapendo che dal prossimo anno sarà alla Fiorentina. Sono certo farà bene anche in Serie A”

Paolo Poggi, direttore dell’area tecnica del Venezia ha parlato così a Radio Sportiva di Youssef Maleh, centrocampista dei lagunari che dalla prossima stagione vestirà la maglia della Fiorentina: “Maleh è senza dubbio uno dei nostri giocatori fondamentali. In questa ultima parte di stagione sta facendo la differenza e già aveva messo in mostra le sue qualità. È un giocatore straordinario che ha dimostrato grande professionalità pur sapendo che dal prossimo anno sarà alla Fiorentina. Sono certo che farà bene anche in Serie A”.