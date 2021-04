Pokerissimo Napoli: Gattuso schianta la Lazio e allunga sui biancocelesti Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Dopo Roma-Atalanta, si è appena concluso l’ultimo match di questa giornata di Serie A tra Napoli e Lazio. Lo scontro per la corsa alla prossima Champions League se lo aggiudica Gattuso, che serve il poker ad Immobile e compagni.

Partita rocambolesca: i partenopei passano subito in vantaggio grazie alla rete dagli undici metri di Insigne. Punito un intervento in gioco pericoloso di Milinkovix Savic su Manolas. Al 12′ è già 2 a 0: Politano converge come al solito e trafigge Reina col mancino. La ripresa è ancora a tinte azzurre. Un ispirato Insigne si mette in proprio e con un gran tiro a giro dal limite dell’area fa 3 a 0 e doppietta personale. Al 65′ arriva addirittura il poker. Zielinski mette in mezzo e Mertens lascia partire un bolide che non lascia scampo a Reina. Reazione Lazio con capitan Immobile che accorcia le distanze al 70′. Poco dopo è Milinkovic Savic ad iscriversi al match con una pennellata su calcio di punizione che vale il 4 a 2. Nel finale il subentrato Osimhen segna il definito 5 a 2.

Questa la nuova CLASSIFICA della Serie A Inter 76, Milan 66, Juventus, Atalanta 65, Napoli 63, Lazio* 58, Roma 55, Sassuolo 49, Sampdoria 42, Verona 41, Bologna 38, Udinese 36, Fiorentina, Genoa, Spezia 33, Benevento, Torino* 31, Cagliari 28, Parma 20, Crotone 15. (* una partita da recuperare)