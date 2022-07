Polemica per un ex guardalinee: Maggiani nell’organigramma della Juventus. E Pulvirenti tuona: “Mi presero per pazzo, ma non mi sbagliavo”

Di recente, si è accesa una polemica nei confronti dell’ex assistente e guardalinee Luca Maggiani. Quest’ultimo, infatti, è ufficialmente entrato a far parte dell’organigramma della Juventus. Questa notizia ha suscitato scalpore, soprattutto per i lontani ricordi di un Catania-Juventus del 2012, dove lo stesso Maggiani annullò un gol regolarissimo dei rossazzurri e convalidò la rete bianconera, che era da annullare per fuorigioco.

A tal proposito, è intervenuto a Itasportpress.it Antonino Pulvirenti, ex numero 1 del Catania, che già all’epoca si scagliò contro le decisioni arbitrali di quella partita. Adesso, è tornato sulla questione: “Con un pizzico di ironia, posso dire che la Juventus ha regolarizzato la posizione di Maggiani. Non mi sbagliai dieci anni fa in tv, mi presero tutti per pazzo e scattò il deferimento, ma oggi sono stato risarcito. Ci avevo visto giusto”.