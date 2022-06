Polemiche accese tra Lega Calcio e FIGC: “Si dovrebbe lavorare in armonia, invece si tenta di screditare i club di Serie A”

Non si arresta il diverbio tra la Lega Calcio e la Federazione Italiana Giuoco Calcio. La prima polemica si è accesa nella giornata di ieri, quando il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha parlato in merito a una possibile “contaminazione esterna”. Dopo il rientro alla Lazio di Lazzari e Zaccagni, il numero uno della Federcalcio ha espresso il suo disappunto, affermando che l’attaccamento alla maglia e al valore della Nazionale sta sfumando in Italia.

Oltre alla pronta risposta della S.S. Lazio, in difesa delle condizioni dei due calciatori, è arrivato un comunicato da parte della Lega. Ecco alcuni estratti:” La Lega esprime il proprio stupore per l’ennesimo tentativo da parte della FIGC di screditare e danneggiare i club di Serie A […], specialmente in un momento in cui si dovrebbe essere uniti e lavorare in armonia”.