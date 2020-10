Polonia-Italia, Nations League: Chiesa in attacco, proverà a segnare al suo nuovo compagno di squadra

Italia in campo per la Nations League, questa sera. Gli azzurri sono attesi all’Energa Arena di Danzica da una Polonia reduce dal 5-1 sulla Finlandia in amichevole (in gol Piatek e Milik). Il Ct Mancini punta su Pellegrini (da vice Insigne) e Chiesa, neoacquisto bianconero. Solito ballottaggio Immobile–Belotti, con il laziale favorito. In difesa resta da valutare Chiellini. In difesa, a sinistra Spinazzola è favorito su Emerson Palmieri e Biraghi, mentre a centrocampo ci sono pochi dubbi: Barella, Verratti e Jorginho.